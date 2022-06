Santa Teresa, fermato dai carabinieri: ingerisce la droga. Arrestato un 43enne

Un uomo di Sant’Alessio Siculo, Santi Bartolone, 43 anni, già noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato viaggiava come passeggero su un’auto che ha insospettito i militari, impegnati in un controllo stradale sul territorio di Santa Teresa di Riva, che hanno intimato l’alt al veicolo per identificare gli occupanti. Al momento del fermo, però, ha ingerito repentinamente un involucro di piccole dimensioni e a quel punto i carabinieri hanno ritenuto che volesse nascondere della sostanza stupefacente e hanno proceduto con la perquisizione personale e veicolare.

Il 43enne, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente un altro piccolo involucro, che non ha fatto in tempo ad ingoiare, contenente al suo interno una dose di eroina, mentre la perquisizione personale ha permesso di trovare nella sua disponibilità un ulteriore involucro in cellophane con pochi grammi di crack.

