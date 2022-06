Messina, l'Atm concede 3 euro di "premio" agli operatori che rimuovono le auto in sosta vietata

Era già successo con gli autisti e adesso è la volta degli operatori che si occupano della rimozione della auto in sosta vietata. Si tratta di un incentivo che Atm concederà loro per ogni auto che trasferiranno in deposito. Si tratta di un gettone di tre euro che li aiuterà ad arrotondare il loro stipendio. Gli autisti invece ottengono un “premio” di qualche decina di centesimi per i biglietti del bus che loro stessi vendono a bordo del mezzo.

A comunicare la concessione di questo incentivo è stato il direttore generale della azienda Claudio Iozzi. La formula è “per valorizzare il livello dei servizi resi si dispone per gli operatori di esercizio impiegati al servizio di rimozione forzata, l’incentivo di tre euro per ogni macchina prelevata e trasferita in deposito”.

Il bonus è solo per gli operatori che materialmente si occupano di agganciare e trasferire il mezzo, mentre nulla verrà riconosciuto a chi dovrà decidere se rimuoverlo e quindi multarlo. Sono, in alternativa alla Polizia Municipale, gli ausiliari del traffico che si occupano di verificare che gli spazi riservati ai bus siano liberi che possono multare e avviare la procedura di rimozione. Ma a loro nulla sarà dovuto. Un chiarimento che Atm si è affrettata a fare dopo le prime polemiche per la decisione arrivata, per giunta, a pochi giorni dal voto e poche ore dopo la polemica con i sindacati per la ricerca, con un concorso interno, di due figure apicali come un dirigente amministrativo e uno direttore della tramvia.

«Abbiamo anche parlato con i sindacati di questa opportunità – ha detto Giuseppe Campagna – e nessuno ha sollevato perplessità. È un incentivo che arriva dalle richieste dello stesso personale che fa un lavoro faticoso e ci è sembrato giusto concederlo».

Atm ha a disposizione 4 carroattrezzi, per tutte le altre esigenze si rivolge ai privati, a cui l’incentivo non va. Da luglio scorso ad oggi le auto prelevate e portate nel deposito di Atm in via La Farina, sono state 7.800.

