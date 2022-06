Messina: deposito Gnl a Pistunina, è arrivata un’offerta

C’è chi è interessato alla realizzazione del deposito di gas naturale liquefatto a Pistunina. È la Edison spa, uno dei colossi italiani dell’energia, con 9 miliardi di euro di fatturato e oltre 5000 dipendenti.

L’azienda milanese è stata l’unica a partecipare alla manifestazione d’interesse lanciata dall’Autorità di sistema dello Stretto per la ricerca di player che fossero interessati alla realizzazione di un deposito di Gnl da 10.000 metri cubi a valle dello svincolo di San Filippo e a pochi metri dalla linea ferrata e dal mare.

Non è dunque caduta nel vuoto la richiesta dell’ente di via Vittorio Emanuele che punta a capire la “spendibilità” di un progetto che godrebbe di un cofinanziamento pubblico di 30 milioni che arriva dal fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La proposta lanciata dall’Autorità ha sollevato un polverone. In particolar modo nel contesto della campagna elettorale con un, presso che unanime, dissenso alla scelta di quei luoghi, più che alla realizzazione in sé dell’impianto che avrebbe un valore complessivo di un centinaio di milioni di euro.

