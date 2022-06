Messina Servizi, arriva la firma sulla stabilizzazione dei 147 dipendenti

Si è tenuta ieri, lunedì 30, l’assemblea dei soci della società partecipata Messinaservizi Bene Comune. Alla presenza del socio unico, rappresentato dal Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Partecipata Giuseppe Lombardo, insieme ai due componenti del CdA Mariagrazia Interdonato e Lorenzo Grasso, ed al Collegio sindacale della Partecipata. L’assemblea ha voluto, in particolare, affrontare e risolvere la problematica connessa alla scadenza dei contratti di 147 dipendenti.

“Il percorso lavorativo del predetto personale fu avviato nell’autunno del 2019 – illustra il Presidente di Messinaservizi Lombardo – con la ‘selezione pubblica’ fatta dal Centro per l’Impiego di Messina ed ora trova la sua determinazione. Questi lavoratori, il cui inserimento lavorativo e professionale è cresciuto unitamente al servizio porta a porta integrato nella città di Messina, rappresentano oggi il know how dell’azienda. Il predetto personale, cui va l’apprezzamento del Commissario Straordinario Santoro, conosce il metodo lavorativo ed è parte dell’organizzazione che li ha accolti nell’estate del 2020 e che li ha fatti crescere secondo le esigenze del servizio e dei cittadini. Un plauso particolare, pertanto, ai lavoratori veterani di Messinaservizi che di fatto sono stati maestri e mentori dei nuovi assunti, trasferendo loro la professionalità acquisita negli anni. La questione, definita ieri, ha consentito, attraverso una serie di atti tecnici preliminari, valutati e condivisi dai presenti, la stabilizzazione del predetto personale. Si esprime pertanto in una corale sinergia istituzionale, volta a garantire il servizio alla città, da un lato, ed attenzionare le politiche del lavoro, dall’altro, un ringraziamento alle organizzazioni sindacali ed al Consiglio comunale, perché hanno condiviso la necessità del percorso che oggi trova positiva conclusione, finalizzata a rendere il servizio sempre più efficiente. Servizio che oggi avrebbe consentito – conclude Lombardo – grazie alla programmazione effettuata, nessun aumento di costi, permettendo addirittura le spese per la stabilizzazione, se non fosse aumentata la tariffa dell’indifferenziata del 125% per l’anno 2022 ed addirittura ci sarebbe stata una riduzione del 4%, unica città in controtendenza”. Il Commissario Straordinario ha infine rivolto “un particolare appello ad una sempre migliore sinergia e collaborazione verso un futuro, per Messina, di una indifferenziata zero, alla cittadinanza, da un lato, e ad una sempre maggiore abnegazione al servizio, a tutto il personale della Partecipata”.

La soddisfazione di Uiltrasporti Messina

Esprimiamo soddisfazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei lavoratori di Messina Servizi - dichiara la Uiltrasporti Messina . Apprendiamo che l’assemblea dei soci di MSBC ha deliberato positivamente in merito alla trasformazione dei contratti dando seguito all’atto di indirizzo votato all’unanimità dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi. I lavoratori già da oggi firmeranno la stabilizzazione a tempo indeterminato . “Un atto positivo e di buon senso, fortemente voluto dal sindacato che così pone fino ad un’ampia fetta di precarietà in azienda. Un passaggio voluto dal consiglio comunale che accogliamo con soddisfazione, necessario a garantire la prosecuzione del servizio di raccolta porta a porta in città - conclude la Uiltrasporti - ma urgenti riteniamo ulteriori innesti di personale e una migliore organizzazione aziendale per ridurre i costi e porre rimedio al degrado riscontrato in città in questi anni nelle attività di spazzamento e di scerbatura.

