Messina, polemiche social sui lavori a piazza Duomo. La spiegazione da Palazzo Zanca

La foto ha fatto subito il giro dei social. Lasciando attoniti moltissimi cittadini che hanno cominciato a chiamare, anche la nostra redazione, per capire cosa fosse successo e come fosse possibile che a piazza Duomo il basolato lavico fosse stato coperto da quella che sembra cemento o una resina (come si vede dalla foto pubblicata da Francesco Papalia), con un intervento che lascerà a bocca aperta anche i turisti che la mattina affollano la piazza per osservare il Campanile e l'orologio astronomico. La risposta è arrivata poco dopo da Palazzo Zanca, dove ieri mattina si è tenuto un incontro per pianificare l'organizzazione della prossima Festa interregionale dei Carabinieri. La resina - spiegano da Palazzo Zanca per dare risposte al rebus - serve a riempire la cunetta presente per lo scolo delle acque e portare il terreno tutto alla stessa altezza per motivi di sicurezza. La Festa è in programma il 6 giugno, mentre le prove cominceranno l'1 giugno. Subito dopo la festa la resina sarà rimossa e la situazione - assicurano da Palazzo Zanca - tornerà allo status quo ante. Ma non sono pochi coloro i quali ritengono l'intervento assolutamente inappropriato e pongono domande legittime: non si poteva trovare una soluzione diversa? I quesiti sono tutti sul tavolo e attendono risposte dalle istituzioni. Sovrintendenza in primis.

