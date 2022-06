Messina, addio Tony "Ràpina": il simpatico “radiocronista” del distributore

Una vita immaginaria da radiocronista al distributore di benzina. Un caro amico silenzioso a distanza, visto e rivisto migliaia di volte da migliaia di messinesi mentre se ne stava comodamente seduto sotto il tetto della stazione “Esso” in centro, quello frequentatissimo accanto al Palazzo di Giustizia. Per tutti, da sempre, lui è stato soltanto “Ràpina”, con la prima “a” accentata, silenzioso compagno di tanti pieni di carburante a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Sempre gentile, educato, praticamente silenzioso anche a domanda specifica dell’avventore, riempiva i vuoti dei turni di servizio della stazione di carburante concedendo il suo aiuto spesso senza voler nulla in cambio.

Ma la sua indubbia fama in città era dovuta ad altro, ovvero alle improvvisate telecronache calcistiche con la mano fissa sull’orecchio d’una immaginaria cuffia da stadio, in un grammelot messinese in salsa pizzulliana in cui fantasticava d’essere a bordo campo per raccontare mirabili gesta pallonare. Spesso, finiti i bagordi del sabato, si passava apposta da lì per sentirlo, anche se non si doveva fare il pieno. Addio Signor Battaglia. Ci mancherai.

© Riproduzione riservata