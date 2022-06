Emolumenti contrattuali e arretrati, ottime notizie per il Siulm

Ottime notizie sul fronte del pagamento degli emolumenti del contratto e relativi arretrati. Nelle scorse settimane il SIULM si era prodigato per sensibilizzare le Autorità Politiche del Ministero della Difesa per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del contratto e il relativo pagamento a giugno.

Da fonti interne alla Difesa, sembrerebbe che queste richieste non siano cadute nel vuoto, ma la Funzione Pubblica ha chiesto di pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale martedì 31 maggio prossimo. Noipa non ha ancora sciolto la riserva per il pagamento a giugno, ma siamo certi che un ulteriore intervento politico possa sbloccare tale situazione di rilevanza solo tecnica.

Sempre fonti interne alla Difesa, confermerebbero l’eventuale pagamento del Fesi con cedolino dedicato a giugno.

I nostri iscritti “contrattualizzati” attendono fiduciosi gli eventi della prossima settimana.

