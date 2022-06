Costoni rocciosi tutti in sicurezza a Milazzo, via libera all’intervento al Tono

Decisivo passo avanti per il progetto di consolidamento del costone roccioso di Ponente finanziato nei mesi scorsi dall’ufficio del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico con 7.259.000 euro. Somma, questa, che permetterà di operare per il primo stralcio funzionale da effettuare nella parte sovrastante la Ngonia del Tono.

La Conferenza di servizi che riunisce tutti gli enti (Soprintendenza, Genio civile, Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, Asp e Comune di Milazzo) ha infatti concluso l’istruttoria, formulando parere favorevole e, quindi, automaticamente, dando il via libera alla stazione appaltante di porre a base di gara l’intervento, ricorrendo all’appalto integrato di progettazione esecutiva. L’obiettivo è attuare, nel più breve tempo possibile, i lavori dichiarati «urgenti ed indifferibili».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata