A Vulcano il mare cambia colore: disposto il divieto di balneazione

Il tratto di mare, antistante alla spiaggia di Levante, nell’isola di Vulcano, per quindici giorni, sarà chiuso alla balneazione su ordinanza del sindaco di Lipari, Marco Giorgianni.

Il provvedimento riguarda anche un tratto dello specchio acqueo sottostante la pozza dei fanghi, posta sotto sequestro dal 17 giugno del 2020. Il primo cittadino ha emesso il provvedimento, in via cautelativa, nelle more che si riunisca il Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, presieduto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, del quale ha chiesto la convocazione.

L’indispensabile ordinanza, che decadrà nel momento in cui si riunirà il Comitato, emanando eventuali provvedimenti, è stata emessa, a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, dopo aver ricevuto dall’Ingv e dalla comunità scientifica le relazioni relative alla comparsa di una colorazione bianco-lattiginosa diffusa, in tutto quel tratto di mare.

© Riproduzione riservata