Taormina, tentano rapina alla Bcc di Trappitello: l’allarme li fa scappare

Tentato assalto alla "Banca di Credito Cooperativo di Pachino" a Trappitello. Due malviventi hanno tentato, infatti, di introdursi nei locali dell'istituto di credito ubicato nella popolosa frazione taorminese di Trappitello, in Via Francavilla. I due balordi sono entrati in azione a volto travisato e hanno cercato di forzare l'ingresso della banca senza però riuscire nel proprio intento. E così è scattato il sistema di allarme dell'istituto di credito. A quel punto gli sconosciuti hanno desistito dal proprio intento e si sono dati immediatamente alla fuga.

Sul posto sono giunti, in pochi minuti, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Taormina. Non c'è stato modo di bloccare i fuggitivi, che si erano già dileguati, ma le indagini sono state avviate.

