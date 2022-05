Polizia Metropolitana di Messina, la Fp Cgil chiede la revoca dell'assunzione di un agente

La Fp Cgil ritiene la situazione venutasi a creare all’interno del Corpo di Polizia Metropolitana al limite dell’assurdo e rispedisce al mittente le dichiarazioni di carenza di personale qualificato all’interno del Corpo per assolvere ai compiti in materia di polizia giudiziaria.

La pubblicazione della Determinazione Dirigenziale 652 del 26/05/2022 con cui di dispone il comando in entrata dell’agente di polizia municipale proveniente dal Comune di Zafferana Etnea, in atto in comando presso il Comune di Messina, non solo stupisce per la celerità con cui è stata pubblicata ma rileva in maniera pesante rispetto a tutte le decisioni in tema di personale che la Città Metropolitana non riesce ad assumere.

La Fp Cgil ha richiesto formalmente al Commissario Straordinario, al Segretario Generale e al Dirigente responsabile, dichiara Francesco Fucile, Segretario Generale Fp Cgil, la revoca immediata della Determinazione Dirigenziale 652/22 per plausibili vizi di legittimità e soprattutto per un livello di inopportunità assoluto.

In particolare la Fp Cgil ha chiesto al Commissario, al Segretario Generale e alla Dirigente che ha firmato la Determinazione di chiarire la legittimità dell’assunzione temporanea in comando disposta dal Dirigente senza un propedeutico atto di volontà politica che la autorizzasse in tal senso. E’ indubbio che l’assunzione temporanea in comando non rientra tra gli atti amministrativi di gestione e di esecuzione di provvedimenti degli Organi di Governo che ai sensi della vigente normativa di settore e del regolamento OUS della Città Metropolitana di Messina è attribuita alla competenza del Dirigente.

"A ciò si aggiunga - continua Francesco Fucile - che gli enormi ritardi accumulati dalla Città Metropolitana su altre importantissime questioni inerenti il personale non possono che stridere fortemente con la tempestività con cui si è addivenuti a tale scelta superando, addirittura la predisposizione di un atto di volontà dell’Organo di Governo. La Fp Cgil ha, inoltre, chiesto al Commissario e al Segretario Generale di valutare la violazione dell’art.53, comma 14 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016/18, per la mancata trasformazione in full time del personale part time in servizio con il medesimo profilo professionale del dipendente che si intenderebbe assumere in comando.

Appare, inoltre, preoccupante che il Comandante del Corpo con nota prot.1268/22 del 15.03.2022 dichiari che stante l’assenza temporanea del responsabile della Sezione Giudiziaria non possa garantire l’efficienza della Sezione in conseguenza della mancanza di personale qualificato in grado di gestire gli atti di competenza, nonostante lo stesso Comandante abbia proceduto alla nomina dei Responsabili di Sezione non più tardi del mese di Marzo 2022 ( l’agente assegnato alla responsabilità della Sezione Giudiziaria era nelle medesime condizioni odierne di temporaneità di presenza) e in presenza di personale all’interno del Corpo in possesso dei titoli e di qualificazione per assolvere ai predetti comiti".

