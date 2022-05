Confermato l'ergastolo in appello al 29enne Cristian Ioppolo, accusato del femminicidio di Alessandra Musarra, uccisa la vigilia dell'8 marzo 2019 a S. Lucia sopra Contesse. All'udienza scorsa il magistrato dell'accusa Felice Lima aveva richiesto per Ioppolo la pena di 24 anni. Ma i giudici della Corte d'assise d'appello hanno invece confermato l'ergastolo inflitto in primo grado.

