Messina, un argine al dissesto idrogeologico per la zona Centro-Sud

La “lezione” dell’alluvione di Giampilieri, Scaletta e centri ionici limitrofi sembra essere stata ben metabolizzata dall’Amministrazione. Sul fronte della lotta al dissesto idrogeologico, si continuano a muovere passi avanti, nella consapevolezza dell’importanza della tutela della sicurezza. In questo ambito rientra anche l’appalto “Primi interventi di Protezione civile e mitigazione del rischio idrogeologico territorio comunale-Centro-Sud”.

È in aggiudicazione la gara – gestita dal dipartimento Servizi ambientali – per un importo a base d’asta di 136.400,40 euro. Lo scorso 26 aprile, con determina a contrarre, fu approvata la lettera di invito e gli altri documenti dell’appalto e si stabilì di procedere con l’affidamento diretto, mediante il portale appalti Maggioli del Comune di Messina e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso tra gli operatori economici invitati, inseriti nell’elenco delle ditte di fiducia del servizio di Protezione civile qualificate e con sede operativa sul territorio comunale. Il termine di presentazione delle offerte era stato fissato il 19 maggio scorso. Aperte le buste e valutato il tutto, il presidente di gara, ing. Antonio Cardia, dirigente del dipartimento Servizi ambientali, ha stabilito che la ditta Sanò Pietro ha offerto il ribasso maggiore pari al 34,912% (sulle tre istanze rimaste in lizza).

