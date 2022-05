Messina, respinto il ricorso della Procura su Cot e Villa Salus: confermato l'annullamento del sequestro di somme

Nell’ambito dell’inchiesta “DRG” avviata lo scorso anno nei confronti di molte cliniche private messinesi, è stato appena reso noto il provvedimento con cui la II Sez. Pen. della S.C. di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Messina (Dott. Vinci) avverso l’ordinanza 21.10.21 del Tribunale del Riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di somme (disponendone l’immediata restituzione) nei confronti della Clinica C.O.T. e Villa Salus di Messina. Si chiude così la fase cautelare del procedimento in oggetto con un ulteriore pronunciamento favorevole alle tesi difensive e senza la pendenza di cautele.

Le strutture sin da subito avevano inteso difendersi anche nel merito offrendo prova (documentale) dell’insussistenza delle contestate truffe ed altresì dei presupposti di legge posti alla base dell’applicazione del sequestro. I difensori (Avv.ti Bonaventura Candido, Antonio De Matteis, Bruno Brunetto, Argide Capria, Paola Pirri ed Elena Montalbano), che a vario titolo assistono le cliniche e le persone fisiche indagate nel procedimento in oggetto, nel prendere atto dell’odierna conferma dell’incondizionata revoca del sequestro dell’ottobre scorso, non possono non evidenziare come l’adozione di tutti i provvedimenti cautelari – a maggior ragione quando producono evidenti gravi pregiudizi a chi li subisce – necessitino già in prima istanza (e finanche al momento della richiesta) di più approfondite e meditate valutazioni.

