Messina, consegnati i lavori per il parcheggio a raso San Cosimo

Nell’ambito del “Programma straordinario per la realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzato al miglioramento della funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio del Comune di Messina”, finanziato con Ddg n. 4218 del 10/12/2020 dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, sono stati consegnati oggi presso il Dipartimento Servizi Tecnici, dal direttore dei lavori, ing. Antonio Pio D’Arrigo, alla ditta aggiudicatrice Ing.due srl gli interventi da eseguire nel parcheggio d’interscambio a raso San Cosimo.

Sono previsti complessivamente 39 stalli per autovetture, di cui 1 per utenti con ridotte capacità di deambulazione e 2 per veicoli alimentati con energia elettrica. Il progetto riguarda la sistemazione dell’area da adibire a parcheggio a raso mediante gli interventi di ristrutturazione dell’impianto di illuminazione stradale; di segnaletica stradale verticale e orizzontale; realizzazione di recinzione comprensiva di cordolo, di aiuole e marciapiedi al perimetro; posa in opera di due stazioni di ricarica per due coppie di veicoli alimentati con energia elettrica.

Il parcheggio di interscambio sarà attrezzato con i seguenti sistemi di regolamentazione e vigilanza: barre automatizzate per il controllo degli accessi, cassa automatica per il pagamento, pannelli informativi sulla disponibilità di stalli liberi e sistema di videosorveglianza dell’intera area. L’importo di aggiudicazione dei lavori è di 431.200,64 euro e la durata degli interventi è stimata in 180 giorni, a partire da oggi.

Il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro esprime “un ringraziamento particolare al Direttore Generale del Dipartimento regionale alle Infrastrutture che ha finanziato l’intervento. Intervento che si inquadra in un più complessivo percorso di raggiungimento, da parte della città di Messina, di standard europei, con particolare attenzione ai temi della mobilità urbana sostenibile”.

© Riproduzione riservata