Messina, la morte di Provvidenza Grassi: chiesta la conferma delle condanne

La conferma delle tre condanne inflitte al processo di primo grado, che vede al centro la triste storia della povera commessa 27enne Provvidenza Grassi, morta tra il 9 e 10 luglio 2013 dopo un terribile volo in autostrada dalla galleria Bordonaro, e ritrovata soltanto il 23 gennaio del 2014 nella scarpata sottostante. È questa la richiesta dell’accusa al processo d’appello che è in corso di svolgimento, ma che ieri mattina a differenza delle attese non si è concluso ed è stato aggiornato al prossimo 28 settembre.

Le condanne per omicidio colposo inflitte in primo grado nel gennaio del 2020 dalla prima sezione penale del tribunale, riguardarono i funzionari del Cas, il Consorzio autostrade siciliane, Maurizio Trainiti e Letterio Frisone (un anno di reclusione) e Gaspare Sceusa (2 anni). Al solo Frisone fu concessa all’epoca la sospensione condizionale. Furono solo tre le condanne, mentre in otto furono assolti dalle accuse tra presidenti, commissari e funzionari del Cas. Si trattava di Calogero Beringheli, ex commissario del Cas, Anna Rosa Corsello, ex commissario del Cas così come Benedetto Dragotta, e poi dell’ex vice presidente ed ex commissario Nino Gazzara, e poi di Nino Minardo, Mario Pizzino, Felice Siracusa, Patrizia Valenti e Matteo Zapparrata. Per Siracusa fu dichiarato il “non doversi procedere”, mentre per gli altri otto l’assoluzione fu con la formula «per non avere commesso il fatto» dall’accusa di omicidio colposo, e dall’accusa di omissione di atti d’ufficio «perché il fatto non sussiste» (da questa seconda imputazione, con la stessa formula, furono assolti anche Trainiti, Frisone e Sceusa).

I giudici di primo grado accordarono poi il risarcimento in sede civile per le varie parti civili tra i familiari della donna, a carico dei tre condannati e del Cas come responsabile civile. E decisero anche una “provvisionale” di centomila euro a testa per Giovanni Grassi e Maria Barrara Pilato.

