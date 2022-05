Sistema Siracusa, l'avvocato Calafiore patteggia 10 mesi e 4 giorni

Patteggia 10 mesi e quattro giorni l’avvocato Giuseppe Calafiore nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto «Sistema Siracusa» condotta dalla procura di Messina con indagini della Guardia di finanza che ha svelato un sistema di corruzione. Il patteggiamento è stato accolto dal gup Ornella Pastore che ha disposto una pena a 10 mesi e quattro giorni in continuazione con una sentenza del gup di Roma. La pena finale è stata quindi rideterminata in tre anni, sette mesi e quattro giorni. Il procedimento è tornato a Messina dopo che la Corte Cassazione, circa un anno fa, accogliendo il ricorso della procura generale di Messina, aveva annullato il patteggiamento a 11 mesi che era stato accordato dal gup. Il patteggiamento era in continuazione con la sentenza del gup di Roma che nel 2019 lo aveva condannato a 2 anni e 9 mesi. Poi la Cassazione aveva annullato tutto. La vicenda oggi è approdata davanti al gup Pastore, a rappresentare l’accusa i pubblici ministeri Antonio Carchietti e Antonella Fradà mentre per la difesa gli avvocati Alberto Gullino e Mario Fiaccavento. E’ stato accordato un patteggiamento di 10 mesi e quattro giorni, nel frattempo, infatti, uno dei reati si è prescritto. Tra le accuse contestate la corruzione in atti giudiziari, ipotesi di falso e altro.

