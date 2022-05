Villafranca, ora Cavallaro ufficializza lista e obiettivi

Presentazione ufficiale della lista "Coerenza e Concretezza" a supporto di Giuseppe Cavallaro. Nel ringraziare i presenti, il candidato sindaco ha ripercorso i suoi anni dedicati alla politica villafranchese. Dalla sua prima esperienza in consiglio comunale con il sindaco Domenico Battaglia, poi come consigliere comunale e assessore a fianco dei sindaci Piero La Tona e Matteo De Marco. Un particolare ringraziamento lo ha rivolto a Enzo La Rosa, primo cittadino di Villafranca dal 1983 al 1993. «L’impegno e la passione che ho profuso li sento vivi dentro di me, rafforzati dall’esperienza acquisita nelle battaglie condotte per tutelare l’ambiente, quando bisognava evitare che il nostro territorio diventasse sede di una discarica di rifiuti nel 2001 e quando, ancora oggi, ci battiamo per tutelare la salubrità dei nostri luoghi e la salute di tutti i cittadini», ha detto Cavallaro. Ha ricordato «gli sforzi per tornare alla normalità, in particolare a Calvaruso, dopo i danni dell’alluvione del 2011, l’impegno per uscire dal carrozzone dell’Ato rifiuti riportando la bollettazione con una notevole riduzione dei costi, tracciando così la strada verso una gestione in “house”, oggi con un risultato del 75% di raccolta differenziata».

