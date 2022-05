Giardini Naxos, in scooter senza patente travolge 72enne: denunciato per lesioni

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno denunciato, in stato di libertà, un cittadino del Gambia per lesioni personali stradali gravissime.

Nella notte, a seguito di una segnalazione prevenuta alla Centrale Operativa, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri della locale Compagnia, è intervenuta a Giardini Naxos dove era stato segnalato un sinistro stradale tra un motociclo e un pedone. Giunti sul luogo, unitamente al personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi, i Carabinieri hanno eseguito l’identificazione del conducente del motociclo ed effettuato i preliminari accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dal sopralluogo e dalle informazioni testimoniali raccolte è emerso che la vittima, un 72enne del luogo, mentre stava attraversando la via IV Novembre in corrispondenza delle strisce pedonali, è stato travolto dal conducente del motociclo e sbalzato violentemente di qualche metro, mentre lo stesso conducente, dopo aver perso il controllo del ciclomotore, è caduto al suolo per qualche decina di metri.

La vittima, trasportata d’urgenza al Policlinico di Messina, è stata ricoverata in prognosi riservata e sottoposta alle necessarie cure. Il conducente del motoveicolo, invece, visitato dai sanitari ha riportato lievi lesioni ed è stato sottoposto ai test alcolemici e agli accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti, risultando negativo.

Dagli ulteriori approfonditi accertamenti esperiti dagli uomini dell’Arma è emerso che il cittadino gambiano non era in possesso della patente di guida, perché mai conseguita, e il ciclomotore era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria nonché della revisione periodica. Pertanto il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro penale e l’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di lesioni personali stradali gravissime ed essendo sprovvisto della patente di guida e della copertura assicurativa dovrà rispondere anche dell’ipotesi aggravata per questo tipo di reato.

