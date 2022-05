Oliveri, auditorium nel cortile della scuola: intesa sul progetto

Semaforo verde del Consiglio d’istituto del Comprensivo di Terme Vigliatore sul progetto predisposto dall’Area tecnica comunale per la realizzazione dell’auditorium all’aperto nel cortile della scuola media di via Baden Powell, chiusa per inagibilità dal 2016. Dopo il muro contro muro e l’acceso confronto delle scorse settimane, culminato nell’incontro chiarificatore tra il provveditore agli studi Stello Vadalà e il sindaco Francesco Iarrera, l’organo collegiale dell’Istituto guidato dalla dirigente scolastica Enrica Marano si è pronunciato positivamente. Riunitosi in modalità telematica, il consiglio scolastico ha dapprima affrontato il punto fissato all’ordine del giorno, dopodiché ha proceduto alla votazione con 9 voti favorevoli a fronte dei 12 presenti (3 astenuti). Distesi gli animi, i quali avevano provocato il botta e risposta tra scuola e Comune dopo l’esposto e le richieste di dimissioni sostenute dalle tesi del primo cittadino, adesso l’amministrazione comunale di Oliveri integrerà l’atto propedeutico alla richiesta di finanziamento che precedentemente l’Ente ha comunque inviato priva del parere della scuola entro i termini sanciti dal bando predisposto nell’ambito del Programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020.

