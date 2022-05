Urologia del Policlinico: intervento in diretta al congresso internazionale

L’urologia del Policlinico protagonista di SIU Live 2022 un evento formativo in ambito urologico che presenta, in diretta, interventi eseguiti da chirurghi italiani e stranieri. Oltre ai centri italiani infatti, sono stati coinvolti anche diversi centri europei. L'evento si è svolto in collaborazione con ESSM-European Society for Sexual Medicine. Il congresso internazionale si è svolto da Roma con in collegamento le sale operatorie dei centri urologici italiani di maggior rilievo. Grazie alle nuove sale operatorie integrate del Policlinico di Messina l’équipe diretta dal prof. Vincenzo Ficarra ha eseguito un paio di interventi nell’ambito della parte del programma dedicata alla formazione degli specializzandi. In particolare, la dott.ssa Marta Rossanese ha trattato endoscopicamente un paziente con tumore della vescica.

Il prof. Vincenzo Ficarra, ordinario di Urologia del Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi” dell'Aou Martino è stato recentemente nominato leader del subCommittee della Societè International d’Urologie . La Société Internationale d'Urologie (SIU) è una società medica internazionale senza fini di lucro, al servizio di urologi, tirocinanti e operatori sanitari affiliati di oltre 130 paesi. Uno degli obiettivi dei sottocomitati è condividere l'esperienza dei professionisti che ne fanno parte per contribuire allo sviluppo di iniziative educative per SIU Academy. Nel novembre scorso, nell’ambito del Congresso della Società Italiana di Urologia che ha rinnovato le cariche societarie del Comitato Esecutivo, il prof. Vincenzo Ficarra, è stato eletto responsabile dell’Ufficio Scientifico per il prossimo quadriennio. Si tratta di un ruolo di grande risonanza in ambito nazionale ed internazionale essendo la SIU una delle più numerose società scientifiche urologiche in Europa.

© Riproduzione riservata