Polizia, promosso alla dirigenza il funzionario messinese Francesco Cambria

Il consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha scrutinato per merito e ammesso al 4° corso di formazione "Dirigenziale" per la nomina alla qualifica superiore con decorrenza 1 gennaio 2022, il Commissario capo Francesco Cambria, dirigente la IV Sezione U.S.T.L della Questura di Roma.

Il dottor Cambria, laureato con lode all'Università di Messina, ha frequentato nel 2013 il 10° corso per funzionari tecnici presso la scuola superiore di polizia, nell'ambito del quale ha conseguito il master di secondo livello in ingegneria gestionale per la pubblica sicurezza.

Assegnato nel 2014 alla Questura di Roma, in diverse circostanze, per l'apporto fornito, ha contribuito al successo della sicurezza nel territorio, ottenendo anche ricompense per merito.

