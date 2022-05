Covid a Messina e provincia: nessun decesso e 11 ricoverati in terapia intensiva

Ancora in calo il numero delle persone ricoverate in ospedale a Messina e provincia. Ieri non si è registrato alcun decesso. In totale, nei reparti covid ordinari ci sono ricoverate 88 persone. In terapia intensiva sono invece 11

Persone ricoverate in reparti covid

Ospedale Papardo = 16

CUTRONI ZODDA' BARCELLONA = 14

'BARONE-ROMEO' PATTI = 1

Policlinico Messina = 54

Ospedale PIEMONTE = 3

Terapia intensiva

Policlinico Messina = 5

Ospedale Papardo = 6

Situazione contagi nei vari distretti

BARCELLONA POZZO DI GOTTO: attuali=428 positivi del giorno=13

LIPARI: attuali=91 positivi del giorno=16

MESSINA: attuali=1907 positivi del giorno=98

MILAZZO: attuali=493 positivi del giorno=22

MISTRETTA: attuali=45 positivi del giorno=7

PATTI: attuali=313 positivi del giorno=22

SANT'AGATA: attuali=328 positivi del giorno=11

TAORMINA: attuali=355 positivi del giorno=20

PROVINCIA DI MESSINA: attuali=3960 positivi del giorno=209

COMUNE DI MESSINA: attuali=1704 positivi del giorno=93

