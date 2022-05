Omicidio di Ylenia Bonavera, colpo di scena al processo: era sposata, l'uomo sarà parte civile

Un colpo di scena durante il processo per la morte di Ylenia Bonavera, che vede imputata per omicidio la 35enne catanese Daniela Nicotra. Durante l'udienza di ieri la richiesta di un uomo marocchino di costituirsi parte civile, sostenendo e provando di essere il marito di Ylenia. L'unione tra i due sarebbe avvenuta diversi anni fa così come verificato dalla Procura. La richiesta è stata formalizzata tramite l'avvocato Raffaele Bruno ed è stata accolta dal giudice che ha aggiornato al 20 giugno, giorno in cui ci dovrebbe essere anche la sentenza. La madre di Ylenia è difesa dall'avvocato Vittoria Sabato.

