Messina, ignora un posto di blocco e investe due agenti: 15enne fermato per tentato omicidio

I controlli del fine settimana sono diventati una routine per le forze d’ordine. È l’occhio dello Stato sulla movida cittadina, quella che vuole, a buona ragione, divertirsi ma che deve poterlo fare in sicurezza senza rischiare devianze o eccessi.

Ed è per questo che decine di uomini della Polizia, dei Carabinieri, della Municipale, vengono schierati in un’azione di coordinamento organizzata dal Questore per tenere sotto controllo le aree di maggiore assembramento dei giovani.

Ed è proprio in uno di questi pattugliamenti che si è rischiata la tragedia. Erano le 20,30 di sabato quando, a poca distanza, erano in corso un posto di blocco della polizia municipale e subito dopo uno della polizia di Stato.

Siamo sulla via XXIV Maggio, all’altezza dell’istituto comprensivo Verona Trento. Di fronte, dopo il dosso che induce a ridurre la velocità, è nato da qualche tempo, uno spontaneo punto di incontro serale di giovanissimi. Ed è lì che che gli agenti stanno operando quando arriva, secondo la prima ricostruzione, uno scooter Honda Sh 350 a grande velocità. Troppo veloce in quell’area così frequentata. Per questo gli agenti della Municipale intimano l’alt al mezzo che però non rallenta, anzi, nel racconto degli operatori sembra prendere altra velocità nella loro direzione.

