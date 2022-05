Assistenza cardiorespiratoria: il Ccpm di Taormina premiato a Londra

Il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo, che ha sede all'ospedale di Taormina, diventa ufficialmente centro d'eccellenza europeo per Ecmo, e dunque per l'assistenza meccanica cardiorespiratoria nei pazienti neonatali e pediatrici.

Si tratta dell'unico centro in Italia che ha ottenuto questo riconoscimento.

La cerimonia di premiazione per "Elso Award for Excellence" è avvenuta durante il decimo "Euroelso", che si è tenuto a Londra nella basilica di Westminster. Hanno ritirato il premio la dott.ssa Rosanna Zanai, anestesista e coordinatrice del programma; Antonella Pino, nurse di sala operatoria; Daniela Grasso e Caterina Sferrazzo, tecniche di fisiopatologia cardiorespiratoria.

«Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto», ha detto il primario del Centro di cardiochirurgia pediatrica Taormina, il dott. Sasha Agati.

Proprio in questa fase, tra l'altro, è in corso l'interlocuzione tra l'ospedale Bambino Gesù di Roma, che gestisce la struttura specialistica del Ccpm Taormina dal 2010, e la Regione siciliana per la prosecuzione del rapporto e, quindi, delle attività all'interno dell'ospedale di Taormina.

