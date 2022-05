Saponara, sospiro di sollievo al Comune: nulla è dovuto all’Ato Idrico

Interviene l'associazione "Orizzonte Comune" sulla tutela dei cani e sul fenomeno del randagismo. «Pochi giorni fa– dice l'associazione – si è celebrata la "Giornata mondiale del cane", il migliore amico dell’uomo, appendice della famiglia e compagno fedele nella nostra vita. Secondo ultime indagini Eurispes i cani sono presenti in quasi una casa su due». Ricoprono un importantissimo ruolo di prevenzione e soccorso nelle forze armate e nella Protezione civile, spaziando dall’antidroga alle operazioni di ricerca. «Al di là delle passerelle propagandistiche social – dichiara il presidente dell'associazione Roberto Saia – crediamo che il tema del benessere degli animali non possa essere lasciato al volontario impegno di qualche persona o organizzazione, nonostante operino con passione sul territorio. Come previsto nel nostro programma elettorale (quello di "Villafranca libera"), il tema va affrontato in modo organizzato e sistematico, a partire dal problema randagismo che va organizzato e gestito sotto un diretto controllo dell'amministrazione comunale, con azioni di informazione, sensibilizzazione sulla sterilizzazione e sulla microchippatura».

