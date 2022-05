Messina: incendio in un panificio, momenti di panico a Contesse. Rogo anche nelle colline di Gravitelli

Momenti di panico, questa sera a Messina, in un panificio di Contesse. Intorno alle 22, in un esercizio di via Adolfo Celi, si è registrato un principio d'incendio quando ancora l'attività era in pieno svolgimento e al bancone si trovavano alcuni clienti. Piccole fiamme sono partite da una cappa situata nella cucina retrostante la sala principale. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto allontanare i presenti e messo in sicurezza i locali. Con una termocamera hanno accertato l'origine del rogo.

Grande lavoro, poi, anche per i colleghi in forza a tre squadre intervenute nelle colline di Gravitelli, dove un vasto incendio, alimentato dal vento, ha distrutto un'ampia porzione di vegetazione. Il rogo era divampato nel primo pomeriggio, in corso di spegnimento gli ultimi focolai.

