Gli eventi straordinari a Giampilieri. I 12 messaggi "trasmessi alla signora Pina prima della morte"

«Una terribile guerra sconvolgerà l’umanità, ma non ha niente a che fare con il conflitto attualmente in corso in Ucraina, sarà una guerra dell’Islam contro la cristianità». Sarebbe questo uno dei sette segni apocalittici che colpiranno l’umanità prima di una nuova era di pace secondo quanto trascritto nei messaggi lasciati dalla Vergine alla signora Pina Micali, venuta a mancare l’estate scorsa. Sono stati letti dodici messaggi, molti dei quali inediti, ieri, durante il primo convegno sul tema “Gli eventi straordinari di Giampilieri e il trionfo del cuore immacolato di Maria”, tenutosi nella Cappella di Nostra Signora di Giampilieri Marina. L'incontro, organizzato non a caso nel giorno dell’anniversario della prima apparizione di Fatima dal centro di spiritualità “L'Emanuele”, è stato l’occasione per fare il punto sugli straordinari fenomeni di lacrimazione di statue e immagini sacre che dal 1989 si sarebbero verificate nell'abitazione dell’umile signora Pina. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche grazie al supporto di monitor esterni più di trecento persone, sono intervenuti Gaetano Licata e la signora Giovanna, rispettivamente nipote e sorella della signora Micali, la fedele Patrizia Di Patre e il vice presidente dell’associazione “L’Emanuele” Pasquale Oliva.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata