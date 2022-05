Milazzo, il “Gruppo Istruttore Aia” per due giorni in Raffineria

Si è conclusa ieri la visita del Gruppo Istruttore AIA alla Raffineria di Milazzo, dopo la richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla stessa Ram nel mese di marzo in merito alla tematica delle emissioni di Cov dal camino E10.

La commissione composta dai rappresentanti delle municipalità locali, del Mite, Cnr (centro nazionale delle ricerche) ha preso atto delle azioni intraprese dai vertici dell’azienda petrolifera, che hanno consentito di ridurre significativamente le emissioni di Cov dal camino in questione, come previsto dal decreto Aia di ultima emissione. Ulteriori azioni di riduzione delle emissioni, che sono attualmente in fase di test, saranno rappresentate al Gruppo Istruttore entro i prossimi 30 giorni. Per quanto riguarda la prescrizione del ministero della Salute relativa alla ricaduta al suolo dei macro inquinanti, i vertici della Raffineria hanno comunicato che provvederanno ad inviare lo studio richiesto entro la scadenza prevista del 26 giugno.

