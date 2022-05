Messina, studenti del CdS Infiermieristica promuovono la donazione del sangue

In virtù della carenza in Sicilia di sangue ed in concomitanza con la giornata internazionale dell'Infermiere, il CdS Infermieristica insieme all'associazione Claud, si è fatto promotore di una campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti del corso stesso, dando un importante contributo alla Donazione di Sangue presso il Centro Trasfusionale dell'AOU Policlinico G. Martino.

Un ringraziamento va alla Governance dell'Università degli studi di Messina, alla Direzione strategica dell'AOU, al Direttore dello Staff Direzione Generale Professore G. Nicocia, Al Dottore Feliciotto, alla Dottoressa Quartarone e al Dottore Sciarrone dell'UOC di Medicina Trasfusionale e tutto lo Staff.

"Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno.": Questo è l'invito che rivolgono gli studenti del CdS di Infermieristica in una giornata così importante dedicata all'Infermiere, a tutta la cittadinanza ed alla componente studentesca.

