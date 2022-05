Covid a Messina e provincia: 4.564 gli attuali positivi e 3 decessi

Continuano a diminuire i contagi Covid a Messina e provincia: sono 4.564 gli attuali positivi secondo i dati dell’Ufficio per l’emergenza Covid, mentre i casi giornalieri sono 312 (ieri 395). In calo anche in città, dove sono 1.931 gli attuali positivi e 137 casi in un giorno.

Sono 3 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri sono 103, di cui 11 in terapia intensiva, così suddivisi: 64 al Policlinico (7 in rianimazione), 17 al Papardo (4 in rianimazione), 3 al Piemonte, 18 al "Nuovo Cutroni Zodda" di Barcellona e 1 al "Barone Romeo" di Patti.

