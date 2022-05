Amata: plauso per il progetto sulla via di fuga per Santo Stefano Briga e Santo Stefano Medio

“Esprimo soddisfazione per l’operato del Commissario straordinario di Messina, ingegner Leonardo Santoro che con la disposizione da lui emanata ha incaricato il Dirigente ai lavori Pubblici del Comune di Messina affinché proceda alla redazione del progetto esecutivo, sulla base della progetto preliminare elaborato dall’Ufficio del Genio Civile, per la realizzazione della via di fuga ad oggi inesistente per i villaggi di Santo Stefano Briga e Santo Stefano Medio (a Messina, ndr). Una decisione quella del Commissario che denota la giusta sensibilità per una vicenda annosa che era rimasta finora dimenticata e accantonata, ma che, con il completamento dell’iter avviato oggi, potrà contribuire a garantire l’incolumità dei cittadini messinesi residenti in questi villaggi collinari”. Lo dichiara l’onorevole Elvira Amata, capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia.

