Acquedolci, imprenditore accoltellato in un bar: fermato un artigiano

Aggressione ieri pomeriggio in pieno centro cittadino ad Acquedolci. Vittima un sesanntatreenne imprenditore del luogo, raggiunto da una coltellata al fianco infertagli da un cinquantacinquenne artigiano anch’egli di Acquedolci. Il ferito, le cui condizioni sono serie ma fortunatamente è escluso il pericolo per la vita, dopo aver ricevuto le prime cure del caso dai medici del pronto soccorso di Sant’Agata Militello è stato trasferito all’ospedale “Fogliani” di Milazzo per accertamenti più approfonditi.

I fatti sono accaduti introno alle 14 all’interno di un bar di Corso Italia, nella zona ovest del centro abitato acquedolcese. Secondo quanto raccontato da alcune persone che si trovavano nei paraggi, il sessantatreenne era intento a chiacchierare con il barista mentre stava prendendo la propria consumazione in piedi al bancone del bar quando improvvisamente da dietro sarebbe giunto l’aggressore. Il cinquantacinquenne, avvicinatosi repentinamente, dopo avergli inferto il fendente al fianco si è rapidamente dileguato. Sono seguiti frangenti di grande concitazione e tensione con la vittima che ha cominciato ad urlare e che, a quanto pare, preso dal panico per la copiosa fuoriuscita di sangue, non ha nemmeno aspettato l’arrivo dell’ambulanza del “118” nel frattempo allertata ma, messosi alla guida della propria autovettura, ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso distante circa cinque chilometri.

