S. Stefano di Camastra, opere connesse al porto turistico: sì ad una strada di collegamento

Procede organicamente e con regolarità il complesso iter dei lavori di un'ampia area collegata al costruendo porto turistico.

L'ultima determina del capo dell’Area Tecnica, arch. Francesco La Monica, riguarda l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di “Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la Statale 113 lato ovest e collegamento con lo svincolo A20", lotto 2 “Riqualificazione e adeguamento della viabilità esistente in località Orti - dal sottopasso ferroviario all'innesto con l'arteria di accesso alle zone artigianali e alla zona sportiva con relativa sistemazione degli scoli delle acque esistenti”.

L’appalto, aggiudicato in via provvisoria all’operatore economico “Vica s.r.l.” di Maletto, in provincia di Catania, che ha presentato un ribasso del -32,182%, e quindi un’offerta economica di 1.185.542,76 euro oltre iva, è stato dichiarato efficace avendo la Centrale unica di committenza provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti. Entro 60 giorni avrà luogo la stipula del contratto di appalto.

