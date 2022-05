Milazzo, si è chiusa la vertenza per i lavoratori ex Sicem

Ex Sicem, può scattare il riassorbimento dei lavoratori nelle nuove ditte. L’intesa che era stata raggiunta a fine marzo, ma che poi era stata al centro di altre criticità, finalmente si è chiusa in maniera definitiva nella giornata di ieri e adesso le maestranze potranno rientrare a lavoro secondo il programma stabilito all’interno delle tre nuove ditte (Paresa, Trio e De Pasquale) subentrate nei mesi scorsi alla storica azienda milazzese esclusa da Ram nella nuova commessa concernente l’attività di manutenzione degli impianti. Determinante il ruolo svolto dal Coordinamento dell’indotto e dei segretari di categoria di Cgil-Cisl e Uil. L’intesa prevede l’assunzione di 70 lavoratori a tempo indeterminato e nel rispetto degli accordi d’area entro il 30 giugno, e di altre 35 unità entro il 30 settembre, secondo i carichi di lavoro delle ditte dell’indotto. Per i rimanenti lavoratori (45 circa) resta l’ipotesi di un nuovo tavolo congiunto volto a risolvere il problema occupazionale, che si terrà entro fine anno.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata