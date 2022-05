Messina, il commissario straordinario dà il via agli interventi di demolizione delle baraccopoli

"Nei prossimi giorni saranno avviate le operazioni di demolizione nelle zone baraccate di Camaro Sottomontagna, Salita Tremonti, Via delle Mura e Via Macello Vecchio. Gli interventi avranno inizio, di volta in volta, non appena saranno portate a termine ed ultimate le attività di rimozione dei rifiuti presenti all’interno delle suindicate aree baraccate ed i cui servizi di raccolta sono stati affidati dal Comune di Messina alla Messina Servizi Bene Comune". Lo ha reso noto il commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina, Di Stani

"Le attività di demolizione, che riguarderanno per prima l’area di Camaro Sottomontagna, nel rispetto dei progetti esecutivi messi a disposizione dalla Agenzia Comunale per il Risanamento A.ris.ME’, saranno eseguite - si legge nella nota del Commissario - dall’Impresa Cericola S.r.l, aggiudicataria della gara indetta dalla Società Invitalia S.p.a, quale Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante. Successivamente all’abbattimento delle baracche, verranno avviati anche gli interventi di riqualificazione urbana ed ambientale che consentiranno il ripristino e la fruizione di aree degradate e la cui esecuzione sarà affidata ad altro Consorzio di imprese, costituita dal Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. P.A, dall’ Ars Costruttori So. Coop. A r.l. e dalla Emma Lavori Coop. Società Cooperativa a r.l,, aggiudicatario dell’appalto integrato indetto anch’essa a seguito di gara espletata da Invitalia S.p.a. Gli interventi di riqualificazione riguarderanno anche la zona di Largo Diogene, che sarà interessata da una ampia rifunzionalizzazione di uno spazio pubblico di circa 1500 mq, e Via delle Mura dove si prevede il recupero e restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria, testimonianza originale della Città di Messina, ante terremoto 1908. Si è conclusa, altresì, la Conferenza dei servizi - indetta in forma semplificata ed in modalità sincrona ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241- che ha espresso parere favorevole per la realizzazione dei nuovi insediamenti abitativi a Fondo Saccà e Fondo Basile/De Pasquale, i cui progetti definitivi sono stati approvati, acquisendo i relativi pareri da parte delle Amministrazioni di competenza, lo scorso 29 aprile".

Il commissario ha anche evidenziato che "sono,ora, in fase di predisposizione i relativi progetti esecutivi che, dopo l’elaborazione da parte dei progettisti affidatari dell’appalto Cascone Engineneering e Studio Settanta ed una volta validati dal R.U.P., saranno eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese RUBNER HOLZBAU S.r.l. (mandataria) e COSEDIL S.p.a. (mandante) aggiudicatario dell’appalto per la realizzazione di 32 unità abitative a Fondo Saccà e 60 alloggi a Fondo Basile - De Pasquale, eseguiti con la moderna tecnologia di prefabbricazione in legno, da destinare al ricollocamento abitativo delle famiglie che occupano le baracche interessate dalle prossime demolizioni. Anche l’intervento progettuale a Fondo De Pasquale ha previsto una significativa riqualificazione ed il recupero delle aree circostanti attraverso la sistemazione di aree a verde, di arredo urbano e la sistemazione della viabilità carrabile e pedonale".

Il commissario straordinario Prefetto Cosima Di Stani, "grazie al rapporto sinergico con la Città Metropolitana di Messina, destinataria di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R), ha inoltre individuato una serie di iniziative, da includere nella programmazione dei Piani integrati ex art. 21 DL 152/2021, finalizzate alla inclusione sociale ed alla rigenerazione urbana, attraverso interventi di demolizione di alcune aree baraccate nonché la riconversione di strutture messe a disposizione da Enti Pubblici, in coerenza con le linee programmatiche del PNRR al fine di arginare forme di disagio e di emarginazione sociale in zone fortemente degradate".

