Valorizzazione della “Fiumara d’Arte”: il Tar ha rigettato il ricorso

Resta confermata l'aggiudicazione in via definitiva dei lavori di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo della Fiumara d'arte all’ATI composta da “Castrovinci Costruzioni” e “ISA Restauri e Costruzioni”. Lo ha deciso il Tar di Catania respingendo il ricorso proposto dall’altra Ati, formata dalle imprese “Pegaso Costruzioni” e “Cassisi” che chiedevano l’annullamento della determina di aggiudicazione del dirigente dell'Area tecnica del Comune di Mistretta.

Un appalto caratterizzato da un iter lunghissimo e particolarmente tormentato tra contenziosi amministrativi e giudiziari, i cui lavori sono stati consegnati alla definitiva aggiudicataria nel settembre 2021 per un importo contrattuale netto rimodulato di circa 872.000 euro ed un quadro economico complessivo di 1,9 milioni.

© Riproduzione riservata