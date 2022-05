Messina, lunedì 16 torna la processione di Sant'Annibale Maria di Francia

Sarà una festa all’insegna della grande devozione e soprattutto della “gratitudine a Dio, per aver donato alla città di Messina un Santo che ha segnato la sua storia lasciando un esempio di carità, misericordia e amore verso i più piccoli, gli orfani, i poveri e gli ultimi della terra”. Ha annunciato così il rettore della basilica di S. Antonio, padre Mario Magro, la ripresa della processione di S. Annibale Maria di Francia, una della tradizioni religiose più sentite dai devoti messinesi, che a causa della pandemia erano ferme da due anni. “Nel contesto della drammatica situazione della guerra nell’Europa dell’Est e della persistenza del virus da Covid-19 che spinge tutti a una certa prudenza e precauzione - ha detto padre Magro - vogliamo affidare a S. Annibale le suppliche e le preghiere di tutti noi affinché interceda presso Dio per la fine della pandemia e soprattutto per la fine delle violenze causate dalla guerra in Ucraina”.

Il triduo in preparazione alla festa del 16 maggio inizierà venerdì 13 e si concluderà il 15 maggio, con la predicazione tenuta da padre Lucio Scalia, rogazionista della comunità di Cristo Re. Lunedì 16 maggio, festa di S. Annibale, saranno celebrate diverse messe sia in basilica che nella cripta, dove sono custodite le spoglie mortali del Canonico di Francia; qui al termine della celebrazione delle 12, verrà reso omaggio al corpo incorrotto del Santo. Alle 18 la solenne celebrazione sarà presieduta da mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo emerito di Siracusa che si concluderà con l’atto di affidamento delle Confraternite. Dopo la messa, in via S. Cecilia ci sarà la benedizione delle gardenie a ricordo del miracolo compiuto da S. Annibale a un fioraio della città e avrà inizio la processione del Santo con le sue reliquie per le vie Cesare Battisti, Nicola Fabrizi, santuario Madonna del Carmine, Antonio Martino, piazza del Popolo, chiesa Spirito Santo, Antonio Martino, Piazza Annibale Di Francia, S. Cecilia; al rientro del corteo spettacolo di giochi pirotecnici.

Nel corso di tutte le celebrazioni del 16 maggio saranno distribuite le gardenie dinanzi al santuario, mentre le religiose Figlie del Divino Zelo dello Spirito Santo distribuiranno il “Pane di Francia” sotto i portici di piazza del Popolo. Mercoledì 1 giugno in occasione della solennità liturgica di S. Annibale, alle 12 ci sarà l’omaggio floreale dell’amministrazione del Comune di Messina al monumento di S. Annibale. Alle 20,30 si svolgerà la terza edizione della “Notte dei Santuari”, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. Prevista una veglia di preghiera e alcuni momenti musicali sino alle 24.

