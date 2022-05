Porto autonomo, Milazzo non subirà effetti collaterali

Viabilità autonoma del porto, il progetto è stato definito e quindi si attende solo l’esito della conferenza di servizi per poter procedere all’indizione dell’appalto da un milione e mezzo di euro. Un’opera ritenuta importante per la quale esiste l’elaborato definitivo, pronto dalla fine dello scorso anno, che dovrà essere però trasformato in esecutivo. A redigerlo sono stati i progettisti incaricati dall’Autorità portuale (Netec srl, Salvatore Maio e Alessandra Bombaci).

L’area di intervento, di pertinenza ovviamente dell’Autorità di sistema, è compresa tra via Nino Bixio, e le aree portuali che si affacciano sullo specchio acqueo. Una soluzione viaria che permetterà una volta attuata, di collegare il Terminal che svolge il servizio di biglietteria per i mezzi navali di collegamento con le Isole Eolie con i piazzali di imbarco, non interferendo così più con la strada comunale e prevedendo anche la creazione di un accesso alla superficie di parcheggio creata tra la stessa strada pubblica e la battigia. In buona sostanza sarà creato un percorso interno all’area portuale, di servizio che, attraverso passaggi controllati, consentirà di percorrere in entrambi i sensi l’area portale, dal pontile Eolie alla nuova biglietteria, e permetterà anche l’accesso, a traffico controllato, al molo di sottoflutto e l’uscita dalle limitrofe aree, in sicurezza e direttamente sulla pubblica via.

