Messina, violento incendio avvolge quattro case

Notte di inferno e di paura, al rione Taormina, quella tra sabato e domenica scorsi. Il tutto a causa di un incendio di vaste proporzioni, che fortunatamente ha arrecato soltanto danni alle cose ma non conseguenze alle persone. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona al numero di pronto intervento poco prima delle 24, poi è stato l’operatore a girare la segnalazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco. Da qui si è precipitata nella zona indicata una squadra, mentre un’altra è giunta da Distaccamento nord. Un contingente formato anche da tre autobotti, al fine di circoscrivere e domare un rogo che stava avvolgendo quattro abitazioni situate in via Publio Terenzio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore e hanno toccato il traguardo intorno alle 3.

