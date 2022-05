Messina, avvicinare la scuola al mondo del lavoro. Stage di ingegneria per gli studenti del "Minutoli"

Nel 2015 la riforma della “Buona Scuola” ha reso obbligatoria, per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, una metodologia didattica che permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato per lo svolgimento di “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”.

In questa ottica, grazie ad un protocollo di intesa stipulato tra l'Istituto Superiore “G. Minutoli” diretto dal professore Pietro Giovanni La Tona, e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina, presieduto dall' Ing. Santi Trovato, gli alunni delle classi quinte dell'indirizzo C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio), accompagnati dalla loro tutor, Prof.ssa Monica Di Pietro, avranno la possibilità di svolgere degli stage professionalizzanti presso gli studi di ingegneria degli iscritti all’Ordine.

Nei giorni scorsi presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri, alla presenza degli ingegneri Lo Presti, La Cava, Brando, Porcino, Starrantino, Crinò, Fugazzotto, Guerrera, e M. Arena, che hanno manifestato la disponibilità ad accogliere gli studenti, si è svolto l'incontro tra i rappresentanti delle due istituzioni per dare inizio a questa proficua collaborazione e avvicinare sempre più il mondo della scuola a quello del lavoro.

