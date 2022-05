Messina, addio alla prof Mary Fischer

Scomparsa ieri notte, all’età di 96 anni, nella città dello Stretto, Mary Fischer. Nel 1923, il dentista svizzero Jean Felix Fischer raggiunse proprio Messina, per partecipare ad una conferenza nell’Ateneo peloritano, dove conobbe una giovane ed elegante assistente universitaria, la prof. Lilly Fischer. Tra i due sbocciò l’amore, e dalla loro unione nacquero due figlie Susy e Mary Fischer. Il dottor Fischer portò la sua famiglia a vivere a New York, dove esercitava la professione e nella Grande mela vissero per circa 15 anni. Ma il dentista nato a Losanna sentiva nostalgia di quella città in cui aveva conosciuto la sua dolce metà, in particolare del suggestivo scenario dello Stretto che sin da subito lo aveva colpito. La famiglia si trasferì, pertanto, agli inizi degli anni Quaranta a Messina, dove il dott. Fischer esercitò la sua attività sino alla morte, avvenuta nel 1968. La prof Lilly Fischer, dal canto suo, per decenni insegnò l’inglese agli studenti della scuola superiore Jaci. Stessa cosa negli anni seguenti fecero le figlie Susy e Mary. I funerali di quest’ultima si svolgeranno domani, alle 11, nella chiesa di Sant’Elena.

© Riproduzione riservata