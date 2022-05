Scordia, partita tra under 17 finisce in maxi-rissa

Scene di violenza inaudita dentro il terreno di gioco, al termine di una partita di calcio tra giovanissimi. È quanto accaduto allo stadio “Binanti” di Scordia, dove si è disputata la semifinale provinciale di ritorno tra due squadre del campionato Allievi Under 17, la Gymnica Scordia e la Libertas Catania Nuova, partita vinta dai locali per 4 a 1. Al termine della gara, però, è scoppiata la follia. In un video registrato da uno degli spettatori presenti in tribuna e diffuso sui social, si vedono calciatori avventarsi sugli avversari e colpirli ripetutamente. Addirittura tre giocatori danno calci e pugni ad un coetaneo che si trova a terra, non ha la forza di rialzarsi e viene sottratto ai colpi solo dall'intervento di altri compagni di squadra. Nella rissa sono coinvolti anche adulti facenti parte dello staff, che danno vita alla gazzarra e all’invasione d campo. Genitori in fuga dalla tribuna, con i bambini impauriti e increduli.



