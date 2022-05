Messina, il blackout a Camaro: in tanti denunciano danni a elettrodomestici

Tantissimi disagi e anche dei danni a elettrodomestici per migliaia di euro. E' quanto denunciano alcuni abitanti che sabato, per tutto il giorno, sono stati interessati da un blackout elettrico durato oltre 20 ore. Il guasto elettrico ha interessato la zona di Camaro, nell'area a monte di via Santa Marta nei pressi del ponte della ferrovia oramai in disuso. Disagi per le famiglie che hanno contattato il gestore scoprendo che le utenze interessate sono 118 e che però non si conosce la natura del guasto ma si sa solo che in quella zona era stato aperto da poco un cantiere. La prolungata assenza di energia ha rovinato il contenuto dei frigo e dei freezer delle abitazioni e, nel corso del pomeriggio, non possono essere alimentate le autoclavi e quindi in tanti sono rimasti senz'acqua. Ma alcuni cittadini hanno denunciato anche di aver subito gravi danni a elettrodomestici. L'energia elettrica è tornata, dopo 20 ore, alle 22 grazie all'intervento dei tecnici di Enel Distribuzione che hanno realizzato un by pass da una palazzina vicina.

