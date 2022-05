Messina, blackout a Camaro: da stanotte oltre cento famiglie senza energia elettrica

Un guasto elettrico sul quale sono in corso approfondimenti lascia da stanotte alle 2,30 un centinaio di famiglie senza energia elettrica nella zona di Camaro. In particolare il blackout è stato registrato nell'area più a monte di via Santa Marta nei pressi del ponte della ferrovia oramai in disuso. Disperate le famiglie che hanno contattato il gestore scoprendo che le utenze interessate sono 118 e che però non si conosce la natura del guasto ma solo che in quella zona era stato aperto da poco un cantiere. La prolungata assenza di energia ha rovinato il contenuto dei frigo e dei freezer delle abitazioni e, nel corso del pomeriggio, non possono essere alimentate le autoclavi e quindi in tanti sono rimasti senz'acqua. Lo stesso problema ieri a Sperone, in contrada Serri.

