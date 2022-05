Barcellona, giro di permessi facili ai migranti: giudizio immediato per 6 indagati

Il giudice delle indagini preliminari Salvatore Pugliese, su richiesta del sostituto procuratore Emanuela Scali, ha emesso un decreto con il quale si dispone il giudizio immediato per 6 persone delle 12 che risultano indagate a seguito dell'operazione scattata all'alba del 14 marzo scorso e che ha portato all'esecuzione da parte della polizia di misure cautelari di diversa natura nei confronti di persone accusate di violazione delle norme contenute nel Testo unico sull'immigrazione. Ad essere violate disposizioni contro l'immigrazione clandestina, con il ricorso a documentazione fittizia per consentire la permanenza sul territorio italiano di migranti giunti nella penisola fin dal 2020.

Migranti che in realtà non erano ancora approdati in Italia o sarebbero giunti nella penisola in epoca successiva. Il decreto che dispone il giudizio immediato è stato notificato alle 6 persone indagate per le quali permangono le misure cautelari più gravose.

