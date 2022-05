Milazzo, raffineria e ambiente: si riunisce il gruppo ministeriale

Prescrizioni Aia sul camino “E10” della Raffineria, si muove il Ministero. È stata fissata per mercoledì prossimo la riunione del Gruppo istruttore al fine di esaminare, dopo il monitoraggio effettuato dall’azienda petrolifera e richiesto dallo stesso Dicastero della Transizione ecologica, la situazione complessiva, e vedere quali soluzioni possono essere attuate nel rispetto dell’ambiente e della produzione da parte di Ram. Si tratta di un primo passaggio per evitare di arrivare alla scadenza del 10 giugno, data ultima fissata dal decreto Aia per la riduzione delle emissioni dal camino dello zolfo, possibile solo con una diminuzione della produzione. Azione questa che avrebbe ripercussioni ovviamente sui livelli occupazionali e quindi sull’economia. Anche perché nessuna novità si registra sul fronte dei ricorsi amministrativi presentati non solo dalla Raffineria ma anche da alcune municipalità locali. L’obiettivo, specie in questa fase, è quindi quello di evitare azioni dolorose e quindi l’intento è di “governare” la problematica, fermo restando che il nuovo percorso richiesto dalla transizione ecologica dovrà doverosamente anche avviarsi.

