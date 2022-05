Sono due i decessi e 481 i nuovi casi di coronavirus in città e provincia. Sono i dati giornalieri dell'Ufficio per l'emergenza Covid. I ricoveri in terapia intensiva sono stazionari: 12 con 8 al Policlinico e 4 all'ospedale Papardo. Questo il report negli ospedali: 18 al "Papardo", 23 al "Cutroni Zodda" di Barcellona, 1 al "Barone Romeo" di Patti, 67 al "Policlinico G. Martino", 3 all'ospedale "Piemonte".

© Riproduzione riservata