Barcellona, droga e violenza ad una ragazza: assolti i due giovani sott’accusa

A 9 anni dai fatti denunciati da una ragazza di appena 15 anni che all'indomani dell'episodio denunziò di aver trascorso una nottata tra droga e violenze in balia di due giovani, sono stati assolti i due accusati di quella violenza sessuale aggravata. Una violenza che sarebbe stata perpetrata dopo un iniziale sequestro di persona in una zona periferica di Milazzo. Presunti protagonisti due suoi conoscenti, tra i quali vi sarebbe stato un ex fidanzatino della ragazza. Ad essere stati assolti, per non aver commesso il fatto (ai sensi del 530 secondo comma) sono stati: G. M., 28 anni, originario di Barcellona e residente a Merì il quale in precedenza avrebbe avuto una breve relazione con la stessa ragazza; e G. D., 36 anni di San Filippo del Mela, rispettivamente difesi dagli avvocati Giuseppe Imbruglia e Pinuccio Calabrò. Nel processo a seguito delle indagini, che all'epoca furono eseguite dagli agenti di polizia del commissariato di Milazzo, era imputati anche i genitori della vittima in quanto la ragazza aveva altresì raccontato di aver subito maltrattamenti in famiglia. Genitori di cui non riveliamo i nomi per impedire l'identificazione della vittima. Madre e padre della ragazza, diversamente dagli altri due imputati per i quali i giudici sono ricorsi alla formula dubitativa, sono stati assolti con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” e sono stati difesi dagli avvocati Beatrice De Gaetano, Maura Milioti e Simone Giovanetti.

